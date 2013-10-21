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محطة الزقازيق: قطار واحد فقط فى الـ6 صباحا للقاهرة بدء من الغد

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محطة الزقازيق: قطار واحد فقط فى الـ6 صباحا للقاهرة بدء من الغد محطة الزقازيق: قطار واحد فقط فى الـ6 صباحا للقاهرة بدء من الغد

أكد مصدر مسئول بمحطة قطار الزقازيق أن حركة القطارات لمحطة القاهرة، سوف تنتظم تدريجيا بدءا من الغد الثلاثاء بعد توقف ثلاث أشهر.

موضحا أن القطارات القادمة من خطوط " الإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة " مازالت تمر كلها بالمحطة لتنتهى بمحطة بنها إلا أنها لم تصل للقاهرة منذ الأحداث الأخيرة.

مضيفا أنه من المقرر أن يصل قطار واحد فقط قادم من الإسماعيلية المميز بدء من الغد للقاهرة على أن يتم تشغيل باقى القطارات تدريجيا.

حيث كان يمر بمحطة قطار الزقازيق فى الخامسة صباحا ليصل القاهرة 6 و30 دقيقة صباحا وتقرر تغييره، ليمر بالزقازيق فى 6 صباحا ليصل القاهرة فى 7و نصف، ثم يعود ليمر فى الزقازيق فى 6 مساء ومنها الإسماعيلية مرة أخرى.

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