أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا فنيا ضمن فاعليات "نزهة مع كفافيس"

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا فنيا ضمن فاعليات "نزهة مع كفافيس" محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا فنيا ضمن فاعليات "نزهة مع كفافيس"

افتتح محافظ الإسكندرية، اللواء طارق المهدى، معرضًا فنيًّا تشكيليًّا كبيرًا يضم أعمالاً لفنانين تشكيليين مصريين سكندريين ويونانيين وقبارصة مساء اليوم، الاثنين، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية.

حيث يأتى ذلك فى ظل ما أعلنته كلٌّ من منظمة اليونسكو، ودولة اليونان أن عام 2013 هو عام كفافيس، وكانت مؤسسة الثقافة الهلينية بالإسكندرية؛ وهى المؤسسة المخولة بإدارة بيت ـ متحف كفافيس- قد بدأت اتصالات وحوارات مع جهات متعددة؛ حيث كانت هناك نية ورغبة فى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية خلال العام الجارى للاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد الشاعر ق.ب. كفافيس.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيم ورش للفنون التشكيلية منذ بداية هذا العام فى مساحات فرع المؤسسة بالإسكندرية؛ حيث التقى الفنانون وبدءوا فى التعاون وقاموا بالتجوال فى بيت ـ متحف كفافيس- وشاهدوا عروضًا لأفلام وثائقية عن حياة وأعمال الشاعر وكذلك قاموا بتنظيم ليالٍ شعرية فى مقر المتحف ذاته، ثم شرعوا فى العمل على إنتاج أعمال جديدة مستوحاة من أعمال وأشعار الشاعر المحتفى به.

ونتج عن هذه التجربة والملتقى الفنى عدد هام من الأعمال التشكيلية يزيد على المائة عمل فنى، وقد تمت كلها من خلال حوار ثقافى متكافئِ وعالى المستوى، مما أعطى الفرصة للفنانين بأن يقوموا بإثراء المخزون الإنسانى الذى تركه كفافيس بشكل فنى تشكيلى جديد وعبر وسائط متعددة حديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365