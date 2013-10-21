محافظ الإسكندرية يفتتح معرضا فنيا ضمن فاعليات "نزهة مع كفافيس"

افتتح محافظ الإسكندرية، اللواء طارق المهدى، معرضًا فنيًّا تشكيليًّا كبيرًا يضم أعمالاً لفنانين تشكيليين مصريين سكندريين ويونانيين وقبارصة مساء اليوم، الاثنين، والذى تنظمه مكتبة الإسكندرية.

حيث يأتى ذلك فى ظل ما أعلنته كلٌّ من منظمة اليونسكو، ودولة اليونان أن عام 2013 هو عام كفافيس، وكانت مؤسسة الثقافة الهلينية بالإسكندرية؛ وهى المؤسسة المخولة بإدارة بيت ـ متحف كفافيس- قد بدأت اتصالات وحوارات مع جهات متعددة؛ حيث كانت هناك نية ورغبة فى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية خلال العام الجارى للاحتفال بمرور 150 عامًا على ميلاد الشاعر ق.ب. كفافيس.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيم ورش للفنون التشكيلية منذ بداية هذا العام فى مساحات فرع المؤسسة بالإسكندرية؛ حيث التقى الفنانون وبدءوا فى التعاون وقاموا بالتجوال فى بيت ـ متحف كفافيس- وشاهدوا عروضًا لأفلام وثائقية عن حياة وأعمال الشاعر وكذلك قاموا بتنظيم ليالٍ شعرية فى مقر المتحف ذاته، ثم شرعوا فى العمل على إنتاج أعمال جديدة مستوحاة من أعمال وأشعار الشاعر المحتفى به.

ونتج عن هذه التجربة والملتقى الفنى عدد هام من الأعمال التشكيلية يزيد على المائة عمل فنى، وقد تمت كلها من خلال حوار ثقافى متكافئِ وعالى المستوى، مما أعطى الفرصة للفنانين بأن يقوموا بإثراء المخزون الإنسانى الذى تركه كفافيس بشكل فنى تشكيلى جديد وعبر وسائط متعددة حديثة.