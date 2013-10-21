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هشام بهلول يفيق من غيبوبته تدريجياً

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هشام بهلول يفيق من غيبوبته تدريجياً هشام بهلول يفيق من غيبوبته تدريجياً

شغلت حادثة السير التي تعرض لها الممثل هشام بهلول كثيرا من الأوساط الفنية بالمغرب ، و اهتم "الفايس بوكيين" كثيرا بمتابعة الحالة الصحية للفنان الشاب ، و تداول أصدقاؤه أخباره باستمرار في إشارة للاطمئنان عليه من الإشاعات التي رافقته منذ وقوع الحادث الأحد الماضي ، و رقد هشام في مستشفى السويسي بالرباط طيلة أسبوع كامل في العناية المركزة، حيث أجريت له عدة عمليات بسبب كسور متفاوتة الخطورة ، غير أن بيان أمس أصدره مسؤول الإنعاش بمستشفى ابن سينا بالرباط البروفيسور علي الكتاني أكد فيه أن بهلول استفاق من غيبوبته قليلا و لكنه لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد.

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