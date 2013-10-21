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عساف وأحمد جمال يتنافسان على لقب" خليفة العندليب"

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عساف وأحمد جمال يتنافسان على لقب" خليفة العندليب" عساف وأحمد جمال يتنافسان على لقب" خليفة العندليب"

أجرى " الفانز " الخاص بالنجم الفلسطيني محمد عساف استفتاء حول أغنية يؤديها عساف بصوته، ففازت أغنية " حاول تفتكرني " للعندليب، ونشروا صورة للنجم الفلسطيني بدا فيها وهو يؤدي الأغنية في مشهد أقرب بالعندليب عبد الحليم حافظ .
ومع بداية شهر أكتوبر نشر أحمد جمال الذي تنافس مع عساف على لقب " اراب أيدول"صورة له أثناء أوبريت " ثورة شعب " مع مجموعة من المطربين المصريين، ليجد "الفانز" الخاص به في الصورة شبها بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.
وهكذا نشرت صورة المطربان الشابان على موقع التواصل الاجتماعي لطرح السؤال من هو الأجدر بلقب " خليفة العندليب" والحكم هو الجمهور؟؟؟؟؟

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