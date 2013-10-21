نجل "أبو أنس" الليبى يطالب السلطات الأمريكية الاهتمام بصحة والده

طالب عبد الله الرقيعى، السلطات الأمريكية، الاهتمام بصحة والده نزيه عبد الحميد نبيه الرقيعى المكنى بـ"أبو أنس الليبى" القيادى المفترض فى تنظيم القاعدة، وذلك عشية مثول والده أمام المحكمة للمرة الثانية.

وقال الرقيعى الابن اليوم الاثنين لـ"أبو أنس" الليبى لوكالة "فرانس برس" إن محامى الدفاع الذى عينته المحكمة الفيدرالية الأمريكية للدفاع عن والده نقل لهم إن "حالة أبو أنس الليبى الصحية متدهورة بسبب إضرابه عن الطعام"، لافتًا إلى أن حالته الصحية تفاقمت كونه يحمل الفيروس المسبب مرض التهاب الكبد البائى".

وجدد الدفع ببراءة والده قائلاً: إن "والدى برىء وهذه حقيقة وقد زج به زورًا".

وأوضح عبد الله الرقيعى أن عائلته على اتصالات بالسلطات القضائية الليبية وبسفارة بلاده فى الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على القضية، مشيرًا إلى أن السلطات الليبية تعهدت بتشكيل فريق للدفاع ليترافع عن أبو أنس الليبى فى أقرب وقت ممكن.