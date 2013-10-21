شخصية إصلاحية في "المؤتمر الوطني" عقب تعليق عضويته: السودان على شفير الانهيار

كتب : أ ف ب الإثنين 21-10-2013 21:10

أبدى الإصلاحي في حزب المؤتمر السوداني غازي صلاح الدين العتباني، اعتراضه على القمع الدموي للمظاهرات التي رفضت زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

واعتبر العتباني، اليوم، أن هذا البلد على شفير الانهيار، وعلى الرغم من تعليق عضويته، أكد العتباني أن "عزيمة الإصلاحيين في حزب المؤتمر الوطني لن تثبطها الإجراءات المسلكية".

وقال العتباني قوله حول تعليق عضويته في الحزب، إنه يعتبر قرارات هذه اللجنة وكأنها لم تكن لأنها لم تصدر رسميا عن حزب المؤتمر الوطني، وتابع قائلا إن "الأهمية الكبرى التي توليها قيادة الحزب لهذه المسألة الداخلية البسيطة تحمل معنى أكبر، في حين يقف البلد على شفير الانهيار".