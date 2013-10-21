أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صلاح والنني في اختبار الحلقة الأضعف بدوري الأبطال

Google+ Print
صلاح والنني في اختبار الحلقة الأضعف بدوري الأبطال صلاح والنني في اختبار الحلقة الأضعف بدوري الأبطال

يدخل محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل اختبارا أمام أضعف فرق مجموعته في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وهو ستيوا بوخارست الروماني.

ويحل بازل ضيفا على ستيوا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال.

بازل يحتل المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، بينما يتذيل ستيوا المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتين من تشيلسي وشالكه.

كان بازل قد افتتح مبارياته في المجموعة بمفاجأة حين تغلب على تشيلسي 2-1، قبل أن يسقط على ملعبه أمام شالكه بهدف.

في الوقت نفسه سقط ستيوا أمام شالكه في ألمانيا بثلاثية نظيفة، ثم خسر 4-0 من تشيلسي، مما يصعب مهمة بازل يوم الثلاثاء أمام ستيوا الذي يلعب على أمله الأخير.

وتشير معظم التقارير السويسرية إلى مشاركة الثنائي المصري بشكل أساسي بعدما أراحهما أمام سانت جالين في الدوري السويسري يوم السبت.

فقد جلس صلاح والنني على مقاعد البدلاء حتى دخلا سويا في العشرين دقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بتفوق بازل 3-0.

صلاح شارك أمام تشيلسي وشالكه، وسجل هدفا في المباراة الأولى، بينما غاب النني عن مباراة الزرق بسبب الإصابة، وجلس على مقاعد البدلاء طوال مباراة بازل أمام الفريق الألماني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع