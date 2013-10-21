صلاح والنني في اختبار الحلقة الأضعف بدوري الأبطال

يدخل محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل اختبارا أمام أضعف فرق مجموعته في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وهو ستيوا بوخارست الروماني.

ويحل بازل ضيفا على ستيوا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال.

بازل يحتل المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، بينما يتذيل ستيوا المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتين من تشيلسي وشالكه.

كان بازل قد افتتح مبارياته في المجموعة بمفاجأة حين تغلب على تشيلسي 2-1، قبل أن يسقط على ملعبه أمام شالكه بهدف.

في الوقت نفسه سقط ستيوا أمام شالكه في ألمانيا بثلاثية نظيفة، ثم خسر 4-0 من تشيلسي، مما يصعب مهمة بازل يوم الثلاثاء أمام ستيوا الذي يلعب على أمله الأخير.

وتشير معظم التقارير السويسرية إلى مشاركة الثنائي المصري بشكل أساسي بعدما أراحهما أمام سانت جالين في الدوري السويسري يوم السبت.

فقد جلس صلاح والنني على مقاعد البدلاء حتى دخلا سويا في العشرين دقيقة الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بتفوق بازل 3-0.

صلاح شارك أمام تشيلسي وشالكه، وسجل هدفا في المباراة الأولى، بينما غاب النني عن مباراة الزرق بسبب الإصابة، وجلس على مقاعد البدلاء طوال مباراة بازل أمام الفريق الألماني.