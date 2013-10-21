الأمم المتحدة تجري تحقيقات مشتركة مع جنوب السودان بشأن هجمات جونقلي

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجمات القاتلة التي وقعت في ولاية جونقلي في جنوب السودان أمس، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، وذكر بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" أنه يجري حاليًا بالتنسيق مع الشرطة الوطنية في جنوب السودان تحقيقات لمعرفة هوية المتورطين في تلك الهجمات وتحديد حجم الخسائر الناجمة.

وأشارت البعثة إلى أن هجومًا وقع على مخيم الماشية في أجونج في بايام، وهجومًا آخر في مخيم مار للماشية في بايام، فيما وقعت هجمات لاحقة في مواقع أخرى في مقاطعة تويك الشرقية، وأعربت البعثة الأممية "يونمس" في بيانها عن عميق تعاطفها وتعازيها لأسر القتلى، مشيرة الي أنها قامت بمجرد توقف القتال، بنقل وإجلاء الضحايا من المناطق المتضررة.

وكشف بيان بعثة "يونمس" أنه تم إجلاء ما مجموعه 31 مصابًا بجروح خطيرة من المدنيين إلى بور وجوبا، وأن طائرة هليكوبتر لا تزال تواصل عمليات الإجلاء الطبي، وبالإضافة إلى ذلك أرسلت البعثة طائرات الاستطلاع الجوي أمس لتحديد نطاق الهجمات والتحقق من حركة المهاجمين.