أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير – بواتنج مع غانا أمام مصر في الإياب

Google+ Print
تقارير – بواتنج مع غانا أمام مصر في الإياب تقارير – بواتنج مع غانا أمام مصر في الإياب

ذكرت تقارير صحفية غانية أن كيفن برنس بواتنج نجم وسط شالكه سيكون ضمن قائمة النجوم السوداء لمواجهة في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وغاب بواتنج عن مواجهة الذهاب أمام الفراعنة، التي فازت بها غانا 6-1 للإصابة.

ولكن أصوات كثيرة طالبت كواسي أبياه المدير الفني لغانا باستبعاد نجم ميلان السابق، بحجة أنه تمارض للغياب عن المباراة.

إلا أن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أن تقارير صحفية محلية أشارت إلى نية أبياه استدعاء بواتنج لمباراة الإياب.

وتدرج بواتنج صاحب الـ26 عاما الذي ولد في ألمانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات البلد الأوروبي، قبل أن يمثل الأول لغانا، فيما يلعب أخوه جيروم مدافع بايرن ميونيخ لمنتخب ألمانيا.

وأصبحت مصر مطالبة بالفوز 5-0 في مباراة الإياب المقرر لها 19 نوفمبر المقبل من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر