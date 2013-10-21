تقارير – بواتنج مع غانا أمام مصر في الإياب

ذكرت تقارير صحفية غانية أن كيفن برنس بواتنج نجم وسط شالكه سيكون ضمن قائمة النجوم السوداء لمواجهة مصر في إياب المرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014.

وغاب بواتنج عن مواجهة الذهاب أمام الفراعنة، التي فازت بها غانا 6-1 للإصابة.

ولكن أصوات كثيرة طالبت كواسي أبياه المدير الفني لغانا باستبعاد نجم ميلان السابق، بحجة أنه تمارض للغياب عن المباراة.

إلا أن موقع "غانا سوكر نت" ذكر أن تقارير صحفية محلية أشارت إلى نية أبياه استدعاء بواتنج لمباراة الإياب.

وتدرج بواتنج صاحب الـ26 عاما الذي ولد في ألمانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات البلد الأوروبي، قبل أن يمثل المنتخب الأول لغانا، فيما يلعب أخوه جيروم مدافع بايرن ميونيخ لمنتخب ألمانيا.

وأصبحت مصر مطالبة بالفوز 5-0 في مباراة الإياب المقرر لها 19 نوفمبر المقبل من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال.