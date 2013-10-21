أحمد حسن: مستعد لتلبية نداء المنتخب.. ولا بديل عن الفوز على غانا

لن يرفض أحمد حسن لاعب وسط الزمالك وعميد لاعبي العالم تلبية نداء منتخب مصر في حال تلقي استدعاء من الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمباراة غانا.

وتلقى الفراعنة خسارة قاسية من النجوم السوداء في كوماسي 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وأصبحت مصر مطالبة بالفوز 5-0 في مباراة الإياب المقرر لها 19 نوفمبر المقبل من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال.

حسن بعيد عن حسابات برادلي منذ فترة، وأرجع لاعب وسط الزمالك ذلك في تصريحات سابقة إلى أن المدرب الأمريكي يتعرض للتضليل من الجهاز المعاون.

وقال حسن لـFilGoal.com: "لا يمكن أن أرفض تلبية نداء منتخب مصر في أي وقت مهما كانت الظروف التي نمر بها".

وتابع "المنتخب مطالب بتحقيق الفوز من أجل سمعة الكرة المصرية، فأي نتيجة غير ذلك غير مقبولة".

وأشار الصقر أنه على المنتخب أن يلعب مباراة العودة من أجل الفوز بأي نتيجة لمجرد رد الاعتبار لسمعة وتاريخ الكرة المصرية وليس من أجل التأهل.