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«الأسد»: لا مانع من ترشحي للرئاسة.. والسعودية وقطر وتركيا تدعم «الإرهاب»

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«الأسد»: لا مانع من ترشحي للرئاسة.. والسعودية وقطر وتركيا تدعم «الإرهاب» «الأسد»: لا مانع من ترشحي للرئاسة.. والسعودية وقطر وتركيا تدعم «الإرهاب»

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه لا يرى مانعًا من ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف «الأسد»، في حوار خاص تذيعه قناة «الميادين»، مساء الإثنين، ونشرت مقتطفات منه على موقعها الإلكتروني، أنه من المبكر أن يبحث في قضية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل الإعلان عن موعد هذه الانتخابات.

واتهم وقطر وتركيا بـ«دعم الإرهاب في سوريا»، مضيفًا أن «السعودية تدعم المجموعات المسلحة علنًا، وتنفذ سياسات الولايات المتحدة بكل أمانة».

كما طالب «الأسد» المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي بـ«الالتزام بمهمته وعدم الخروج عنها».

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