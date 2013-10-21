محافظ الجيزة يشارك فى صلاة الجنازة وتشييع ضحايا كنيسة الوراق

شارك الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، واللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فى تشييع جنازة ضحايا كنيسة السيدة العذراء بالوراق، بعد إقامة صلاة الجنازة على جثامين ضحايا الإرهاب الغاشم، وقد ترأس الصلاة الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف عام الخدمات والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة، حيث أقيمت الصلاة فى الكنيسة التى شهدت الأحداث.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال الإرهابية، تهدف إلى خلق نوع من أنواع الفتنة وإشعالها بين نسيج واحد من أبناء الوطن.

وقال أن الإرهاب لا يفرق بين المسلم والمسيحى وهدفه الأساسى هو زعزعة التماسك والتلاحم الوطنى.

وأضاف قائلا "إننا متواجدين هنا مع الكنيسة وأهالى الضحايا وأهالى منطقة الوراق لتوديع ضحايا الإرهاب الأسود آملين أن تنتهى التحقيقات والقبض على الجناة فى أسرع وقت".

يذكر أن أسماء الضحايا هم كاميليا حلمى عطية وسمير فهمى عازر ومريم نبيل فهمى ومريم أشرف مسيحة.

كما شهد مراسم الجنازة اللواء محمود عشماوى، نائب محافظ الجيزة والمهندس عزت الخرسا رئيس حى الوراق والقيادات الأمنية، وعددا من الشخصيات العامة والسياسية.