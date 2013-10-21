قوى ثورية بالمحلة تنضم لحملة "مشكلتك ليها حل" لخدمة المواطنين

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 2 دقيقة

أعلن عدد من القوى والحركات السياسية بالمحلة، انضمامها لحملة "مشكلتك ليها حل" التى أطلقتها حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، والتي تهدف لكشف كافة التجاوزات والسلبيات التي يعاني منها مواطني المحلة، حيث لا يتوقف دور الحملة عند عرض المشكلات، بل لإيجاد الحلول لها ومخاطبة المسؤولين عنها.

يأتى ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقدته حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وحركة غاضبون، واتحاد الشباب الاشتراكي، وشباب المحلة الثائر، عقب الإعلان عن ميثاق الشرف، الذى ينص على العمل التنسيقي بين الحركات السالف ذكرها.