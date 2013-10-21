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انفراجة مالية لاتحاد جدة بعد عودة حسابه البنكي

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انفراجة مالية لاتحاد جدة بعد عودة حسابه البنكي انفراجة مالية لاتحاد جدة بعد عودة حسابه البنكي

تلقت إدارة نادي اتحاد جدة تأكيدا من مؤسسة النقد السعودي بأن الحساب البنكي للنادي سيتم إعادة العمل به بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

وكانت إدارة النادي وقتها قد طالبت الجماهير عبر بيان رسمي بالتبرع عبر القنوات الرسمية وموافقة الجهات الرسمية علي هذه الحملة حتى لا تكون مخالفة للأنظمة المتبعة في المملكة.

وهو البيان الذي وجد حينها استياء جماهيري كبير، و لكن كان لهذا البيان موقف ايجابي حالياً في حل إشكالية إيقاف حساب النادي وعودة التعامل به مرة أخرى بعد التحقق من سلامة موقف النادي من المبالغ التي تم إيداعها في خزينته من قبل الجماهير في الحملة التي قامت بها جماهير العميد لدعم صندوق النادي.

وكانت إدارة اتحاد جدة قد واجهت حرج كبير خلال الفترة الماضية التي أوقف فيها الحساب حيث تأخر النادي عن دفع مستحقات العاملين، ومؤخرا انسحاب فريق كرة الطاولة من البطولة العربية التي تجرى منافستها حالياً في الأردن.

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