بالفيديو| المسلمون المُصابون في "الوراق" لـ"الوطن": ضربونا بالنار دون تفريق بين صغير وكبير أو مسلم ومسيحي

محمد: وصلنا إلى الكنيسة الساعة 8.30 لحظة بدء إطلاق النيران

كتب : هبة مدين منذ 29 دقيقة

كان الدافع خلف تواجدهم أمام كنيسة العذراء بـ "الوراق"، هو قضاء واجب تلبية الدعوة، ومشاركة إخوتهم الأقباط في فرحهم، لم يعلم كل من "محمد ناصر عيسي"، و"محمد إبراهيم"، و"عماد السيد عبد الفتاح"، الذين تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث، أن نيران الغدر قد تصيب أجسادهم في الوقت الذي غطت البسمات الوجوه فرحة بالعُرس، اتجه الثلاثة إلى الكنيسة بعد تأخر العروس داخل إستديو التصوير، لتلتقط صور فرحهم الذي لم يكتمل، والذي كان مقرر إتمامه في العاشرة مساء ذلك اليوم المشؤوم.

"إمبارح روحنا نحضر فرح بنت قاضي مسيحي نعرفه، العروسة اتأخرت في الاستديو، فسبقناهم على الكنيسة، فجأة لقينا الرصاص بدأ مرة واحدة"، يسرد عماد في روايته لـ "الوطن" أول تفاصيل الحادث، حيث ذهب مصطحبًا بعض الأصدقاء المُسلمين، على علاقة وطيدة بوالد العروس، إلى الكنيسة، التي ازدحمت بالمعازيم، وكذلك معازيم الفرح الذي سبقهم بساعة واحدة، وبمجرد وصولهم انهالت الرصاصات في كل مكان دون النظر إلى كبير أو صغير، أو النظر إلى مسلم أو مسيحي.

عماد: حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في كل الدم اللي سال والناس اللي ماتت

يقول محمد ناصر، لـ"الوطن"، "وصلنا إلى الكنيسة الساعة 8.30، أول ماسمعنا ضرب النار افتكرنا حد بيضرب في الهوا زي معظم الأفراح، لكن لقينا ناس بتقع على الأرض، وواحد راكب موتسكل ووراه واحد معاه سلاح تقيل وبيضرب بشكل عشوائي على كل الناس"، لم يُرهب محمد المشهد الذي رآه، وقف لحظات ليرى ماذا يستطع أن يفعل، لكن أخرست رصاصات الإرهاب شجاعته، ليقع جريحًا بين صفوف الراقدين بإصاباتهم على الأرض، برصاصة نافذة عبر رجله، وطلقة أخرى مازالت ساكنة في مكانها، فيما أُصيب بكسر في الفخد.

"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اتسبب في كل الدم اللي سال والناس اللي ماتت"، لخص عماد كل ما رأته عيناه ولم تصدقه حتى اللحظة بتلك العبارة، لم ينجُ عماد من الإصابة وسط الدماء التي رآها أمام أبواب الكنيسة، حيث أصيب بطلقة في البطن، وأخرى في الذراع، اللتين تم انتشالهما من جسده بعد دخول غرفة العمليت حال وصوله مستشفى "معهد ناصر" أمس، فيما أصيب محمد إبراهيم برصاصة في فخده، "إذا كان اللي عمل كده إخوان أو غيره، فده ميتوصفش غير بالإرهاب"، بهذه العبارة ختم محمد ناصر روايته عن الحادث. أخبار متعلقة

الآلاف يشيعون جثامين ضحايا أحداث كنيسة العذراء بالوراق

محافظ الجيزة يصل كنيسة "العذراء" لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي

جمال أسعد: حادث كنيسة الوراق جزء من المشهد السياسي وليس طائفيا

"نجع حمادي" و"الوراق".. وجهان لعملة واحدة والضحية "أرواح بريئة"

"المصري الديمقراطي" بالفيوم: حادث كنيسة الوراق "خسيس".. ويجب ضبط الجناة

عاجل| بدء مراسم تشييع جنازة ضحايا كنيسة "العذراء" بالوراق

القمص سرجيوس لـ"سي بي سي": ضحايا الوراق "مصريون".. ونطلب من الحكومة "تشد حيلها شوية"

"الأعلى للطرق الصوفية" يدين الاعتداء الإرهابي على كنيسة الوراق

الببلاوي يدين حادث كنيسة "العذراء" ويصفه بالعمل الإجرامي الخسيس

راعي كنيسة "العذراء" بالوراق: إطلاق النار وقع أثناء حفل زفاف والقتلى جميعهم مسيحيون

ارتفاع قتلى كنيسة الوراق إلى 3 بينهم طفلة

"الوطن" تنشر أسماء ضحايا الهجوم على كنيسة "العذراء" بالوراق

عاجل| أهالي الوراق يقطعون الطريق بعد الهجوم على كنيسة العذراء

ملثمان يستقلان دراجة بخارية بحوزتهما بندقية آلية وراء حادث كنيسة الوراق

عاجل| ملثمون يطلقون الرصاص على كنيسة "العذراء" بالوراق

عاجل | ارتفاع عدد ضحايا حادث "العذراء" لـ4 قتلى و17 مصابا بينهم 3 مسلمين

الببلاوي يدين حادث كنيسة "العذراء" ويصفه بالعمل الإجرامي الخسيس

أبوحامد للأقباط عقب حادث "الوراق": الشعب المصري كله آسف للاعتداءات المتكررة عليكم

"الأوقاف" بالبحر الأحمر تدين الاعتداء على كنيسة الوراق

مصطفى النجار: حادث الوراق قد يكون بداية نوعية لموجة إرهاب طائفي

مفتي الجمهورية: الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها "حرام شرعًا"

وزير الري يدين الاعتداء على كنيسة السيدة العذراء

"المصريين الأحرار" بالفيوم يدين حادث كنيسة "الوراق".. ويطالب الحكومة بالحزم مع الإرهاب

43166' target='_blank'> استنفار أمني حول كنائس القليوبية بعد حادث الوراق

ارتفاع عدد مصابي الاعتداء على كنيسة الوراق إلى 18

أهالي ضحايا كنيسة الوراق ينتظرون تقارير الطب الشرعي أمام مشرحة زينهم

استنفار أمني حول كنائس القليوبية بعد حادث الوراق

والدة عروس "كنيسة العذراء": "مفرحتش ببنتي.. وضرب النار كان علينا زي الملح"

عمرو موسى: حادث "كنيسة العذراء" دليل على أن أعداء مصر هم من يحزنون لفرحها

التيار الشعبي يدين الهجوم على كنيسة الوراق.. ويطالب بسرعة الكشف عن مرتكبي الحادث

نوارة نجم تسخر من منفذي الهجوم على كنيسة العذراء: الطفلة ضحية الحادث من أطاحت بمرسي

"غد الثورة" بالشرقية تعليقًا على حادث كنيسة الوراق: الإرهاب لم يفرق بين مسلمين ومسيحيين

محافظ الجيزة يزور المصابين في الهجوم على كنيسة العذراء بالوراق

غضب بين الأقباط والنشطاء بالإسكندرية بعد حادث الوراق.. ومطالب بإجراءات حازمة ضد الإرهاب

"الأرثوذكسية" تندد بحادث إطلاق النار على كنيسة "العذراء" بالوراق

أهالي مريم يتسلمون جثتها من ثلاجة معهد ناصر

الأنبا يوأنس يترأس صلاة الجنازة على ضحايا حادث كنيسة العذراء

ائتلاف "أقباط مصر أسيوط": حادث كنيسة الوراق إرهابي كغيره من الحوادث وبعيد عن الطائفية

راعي كنيسة العذراء: السيسي أمر بنقل مصابي حادث أمس للمستشفيات العسكرية

وكيل عام البطريركية: حادث الوراق مأساوي ومرتكبوه بلا دين

6 أبريل تطالب بسرعة القبض على مرتكبي حادث كنيسة "الوراق" الإرهابي

محافظ الجيزة: حادث "الوراق" يهدف لتخريب التماسك الوطني والمجتمعي

وزير التضامن الاجتماعي: حادث "الوراق" محاولة لإيقاظ نار الفتنة الطائفية

صباحي يقدم التعازي لضحايا "كنيسة الوراق"

اتحاد العمال يدين حادث كنيسة الوراق.. ويؤكد على وحدة نسيج الأمة‏