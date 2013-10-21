لاعب وسط ميلان: برشلونة لديه أفضلية للفوز علينا في سان سيرو

روما، (إفي): أقر قائد إيه سي ميلان الإيطالي ريكاردو مونتوليفو بأفضلية برشلونة في المباراة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال مونتوليفو في مؤتمر صحفي اليوم أن اللقاء سيشبه كثيرا ذلك الذي جمع الفريقين على نفس الملعب العام الماضي وانتهى لصالح الـ"روسونيري" بهدفين نظيفين.

وتأتي تصريحات مونتوليفو في اشارة إلى ذهاب دور الـ16 في دوري الأبطال العام الماضي حينما فاز في الذهاب بهدفين نظيفين ولكنه خسر في العودة برباعية نظيفة ليخرج من البطولة.

وصرح اللاعب "هم الأوفر حظا بكل تأكيد، على الورق نحن فريق لا يزال في طور النمو، ولكننا نتصرف بشكل صحيح والعام الماضي تعاملنا بشكل مناسب وفرضنا أسلوب اللعب المباشر".

وأضاف مونتوليفو "كلنا نشعر بشغف كبير بسبب هذه المواجهة وكل لاعب يرغب في تقديم أقصى ما لديه ليثبت أنه مؤهل لخوض هذه المباراة".

وأكمل اللاعب "ستكون ليلة ساحرة ونتمنى اسعاد الجماهير، علينا تقليل المساحات وعدم السماح بمرورهم، المباراة ستكون صعبة بسبب مهارة لاعبي برشلونة، ولكن اذا لعبنا بنفس صورة العام الماضي قد ننجح في تحقيق شيء ما".