ضابط يتهم "الإخوان" بالاعتداء عليه خلال حملة إزالة إشغالات بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 2 دقيقة

تعرض رئيس نقطة شرطة الحامولى و4 مجندين، للإصابة، بعد أن تعدى عليهم أحد الأهالى وأقاربه بقرية المشرك قبلي بمركز يوسف الصديق، خلال تنفيذ قوة من المباحث لحملة إزالة لإشغالات بالقرية.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا بتعرض القوة المكلفة بإزالة الإشغالات بقرية المشرك قبلى اليوم، للتعدى عليهم بالضرب على أيدى بعض الأهالى، ما أدى إلى إصابة ضابط و4 مجندين، حيث تبين من التحريات أنه خلال ترأس النقيب أحمد علي، رئيس نقطة شرطة الحامولى، حملة لإزالة الإشغالات بالقرية، اعترضهم المواطن أحمد.ص.م، عندما حاولوا إزالة بعض الإشغالات أمام محل يمتلكه، واستعان بأقاربه، وتعدوا بالضرب على القوة، ما أدى لإصابة الضابط والمجندين الأربعة، وأشار رئيس قوة المباحث أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، وأنهم تعدوا على قوة الشرطة للانتقام منها.

تحرر محضر بالواقعة برقم 2556 إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأحيل الضابط والمجندين للكشف الطبى لبيان ما بهم من إصابات.