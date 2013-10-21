محمد بن راشد يعيّن ضاحي خلفان نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وقد أكد سموه تقديره لشخص الفريق ضاحي خلفان الذي يُعد نموذجاً للولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن وخدمته والسهر على أمنه وسلامته، وللدور الكبير الذي لعبه الفريق خلفان في إرساء منظومة أمنية متكاملة وفعالة ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار المجتمعي ومكّنت من توفير المناخ الآمن والمستقر والذي يعتبر من أهم مقومات النهضة الشاملة.

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