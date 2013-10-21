وزارة العمل تتجه نحو إلغاء بطاقة العمل

اعلنت وزارة العمل عن البدء في تنفيذ مشروع يقضي بإعادة هندسة عمليات اصدار بطاقة وعقد العمل وتجديدهما الامر الذي سيتم بموجبه الغاء البطاقة واستبدال تصريح الكتروني بها يجدد كل سنتين في حال استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل اليوم بديوان الوزارة في ابوظبي والذي توقع الانتهاء من المشروع وتطبيقه خلال الربع الاول من العام المقبل.

وقال السويدي ان المشروع يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتحول نحو الحكومة الذكية بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين بالحصول على الخدمات وبما يتوافق مع برنامج الامارات للخدمات الحكومية المتميزة الذي يركز على توفير الجهد والوقت على المتعاملين وكفاءة الخدمة المقدمة اليهم.

واضاف أن معالي صقر غباش وزير العمل اعتمد المشروع الذي بحثه مجلس السياسات في الوزارة ووجه معاليه بضرورة تبسيط الاجراءات والتكامل مع الجهات الحكومية الاخرى وسرعة الانتهاء من مشروع اعادة النظر بإجراءات اصدار البطاقة والعقود وتجديدهما ضمن مشروع متكامل يستهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين لا سيما ان البطاقات والعقود تعتبران من العمليات الرئيسية في الوزارة حيث يتم سنويا اصدار وتجديد نحو 4 ملايين بطاقة وعقد عمل.

وأشار السويدي الى ان التصور المبدئي يقضي بإلغاء البطاقة واستبدالها بتصريح إلكتروني حيث سيتم التشاور في هذا الشأن مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك اصحاب العمل والعمال للوقوف على آرائهم حيال ذلك خصوصا انه في ظل الحكومة الذكية لم تعد هناك حاجة لاقتناء العامل لبطاقة العمل التي تنحصر في كونها اداة تثبت حصول العامل على الترخيص للعمل لدى المنشأة المعنية.

وأوضح سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان المشروع الذي تتم دراسته حاليا من شأنه تبسيط الاجراءات بحيث تقدم المنشأة عقد العمل الى الوزارة خلال 60 يوما من دخول العامل الى الدولة حيث ستقوم الوزارة في اصدار التصريح الالكتروني للعامل كبديل عن بطاقة العمل خلال 48 ساعة وارسال البيانات الى ادارة الاقامة وشؤون الاجانب لاستكمال اجراءات اصدار الاقامة للعامل المعني وهو الامر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على صاحب العمل لا سيما في ظل الاجراءات المتبعة حاليا والتي تتطلب وقتا قد يستغرق نحو 15 يوما يجري خلالها العامل فحصا طبيا ويقوم صاحب العمل بطباعة الطلب ارفاق المستندات المطلوبة فيه من اذن الدخول والفحص الطبي والرخصة التجارية للمنشأة وصورة عن جواز سفر العامل.

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> وأكد السويدي ان الاجراءات الجديدة التي تتم دراستها تقتضي بان يعمل صاحب العمل على تجديد التصريح الالكتروني كل سنتين وذلك في حال استمرار علاقة العمل مع العامل الذي سيكون امامه عدة خيارات لاستلام التصريح الالكتروني سواء من خلال تطبيقات الهاتف الذكي أو عبر موقع الوزارة الالكتروني او من خلال مراجعة اي من مراكز تسهيل المنتشرة على مستوى الدولة.

وقال سعادة وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان مشروع الغاء بطاقة العمل واستبداله بالتصريح الالكتروني يأتي في ظل وجود بطاقة الهوية التي يمكن ان يستخدمها العامل كوثيقة رسمية في حال طلبت اية جهة حكومية منه ابرازها.

و شدد السويدي على ان الربط الالكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل وهيئة الامارات الهوية وتكامل العمليات بين هذه الجهات من شأنه انجاح المشروع وتحقيق الاهداف المنشودة منه.