ياسر رزق: ادعاءات الإخوان عن تسريب زوجتى لتسجيلات السيسى "مضحكة"

سخر الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم"، من المزاعم التى أطلقتها جماعة الإخوان المحظورة، وبثتها على مواقعها الإلكترونية وادعت فيها، أن هناك شكوكاً لديه فى زوجته وأقاربه بتسريب نسخة صوتية من حواره، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى.

وقال رزق فى تصريحات خاصة، إن تلك الأكاذيب المضحكة، هى محاولة ساذجة من جانب كتائب الإخوان الإلكترونية لإبعاد الاتهام عن اللص الذى سرق النسخة الصوتية، وسلمها إلى أعوانه فى شبكة رصد، لتزوير الحوار وتحريفه.

وأضاف أن هذه الإدعاءات الكاذبة دليل على الخبل ومدى التخبط، الذى وصلت إليه جماعة الإخوان وكتائبها بعد مالقاه حوار الفريق من صدى واسع لدى الرأى العام وتأثيره فى إحباط مخططات الجماعة المحظورة، وحملات الأكاذيب التى تشنها .

وعن واقعة تسريب التسجيلات أضاف أن التحقيقات جارية داخل جريدة "المصرى اليوم" وخارجها، لكشف المتورطين فى السرقة والمزورين، موضحا أن "المصرى اليوم" اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد شبكة رصد وقناة الجزيرة.

وكان رزق، انفرد بأول حوار صحفى شامل مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى النائب الأول لوزير الدفاع.