أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ياسر رزق: ادعاءات الإخوان عن تسريب زوجتى لتسجيلات السيسى "مضحكة"

Google+ Print
ياسر رزق: ادعاءات الإخوان عن تسريب زوجتى لتسجيلات السيسى "مضحكة" ياسر رزق: ادعاءات الإخوان عن تسريب زوجتى لتسجيلات السيسى "مضحكة"

سخر الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة "المصرى اليوم"، من المزاعم التى أطلقتها جماعة الإخوان المحظورة، وبثتها على مواقعها الإلكترونية وادعت فيها، أن هناك شكوكاً لديه فى زوجته وأقاربه بتسريب نسخة صوتية من حواره، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى.

وقال رزق فى تصريحات خاصة، إن تلك الأكاذيب المضحكة، هى محاولة ساذجة من جانب كتائب الإخوان الإلكترونية لإبعاد الاتهام عن اللص الذى سرق النسخة الصوتية، وسلمها إلى أعوانه فى رصد، لتزوير الحوار وتحريفه.

وأضاف أن هذه الإدعاءات الكاذبة دليل على الخبل ومدى التخبط، الذى وصلت إليه جماعة الإخوان وكتائبها بعد مالقاه حوار الفريق من صدى واسع لدى الرأى العام وتأثيره فى إحباط مخططات الجماعة المحظورة، وحملات الأكاذيب التى تشنها .

وعن واقعة تسريب التسجيلات أضاف أن التحقيقات جارية داخل جريدة "المصرى اليوم" وخارجها، لكشف المتورطين فى السرقة والمزورين، موضحا أن "المصرى اليوم" اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد شبكة رصد وقناة الجزيرة.

وكان رزق، انفرد بأول حوار صحفى شامل مع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى النائب الأول لوزير الدفاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه