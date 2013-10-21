"اليوم السابع": إرهاب الخسة والندالة يقتل 4 مصريين فى مذبحة الوراق

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر، غدا الثلاثاء، ملفا كاملا عن العملية الإرهابية الخسيسة أمام كنيسة الوراق، فتحت عنوان "اغتيال ضحكة مريم" تقرأ: إرهاب الخسة والندالة يقتل 4 مصريين بينهم طفلتان فى مذبحة كنيسة الوراق.. شهود العيان: ملثمان ملتحيان على دراجة بخارية أطلقا النيران على رواد الكنيسة.. العثور على 19 طلقة فارغة أمام ساحة الكنيسة.. والداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الكنائس.

وفى العدد تقرأ

◄ أنصار بيت المقدس تعلن مسئوليتها عن تفجير مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية

◄ بهاء الدين يلتقى القوى السياسية لمناقشة قانون التظاهر بمشاركة "النور"

◄ الجارديان: شعبية "السيسى" العارمة فى مصر تقوده نحو الرئاسة

◄ هانى أبو ريدة يحسم استمرار برادلى بضمانات أمنية ومالية

◄ سلماوى: الانتهاء من الدستور 3 ديسمبر واتفاق حول المادتين الثانية والثالثة

◄ احتراق 72 محلا وإصابة 18 فى حريق ضخم بالدقهلية والخسائر الأولية 3 ملايين

◄ "حماية المستهلك" يشيد بتحقيق "اليوم السابع" عن الجبنة المسرطنة.. ويكلف إداراته بتكثيف حملات التفتيش