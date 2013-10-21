إزالة 118 إشغال طريق و18 لافتة إعلانية مخالفة بدمياط

شنت مديرية أمن دمياط بقيادة اللواء أبو بكر الحديدى، مدير الأمن وبالتنسيق مع مجلس مدينة ومركز دمياط بقيادة اللواء إبراهيم القطان، رئيس المجلس حملة موسعة اليوم الاثنين لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط إلى شوارع المدينة شارك فيها قسم الإشغالات بمجلس المدينة، ووحدة مرافق دمياط.

وأسفرت الحملة عن إزالة 118 حالة إشغال وتعد على حرم الطريق العام فى شوارع (باب الحرس –المطرى – سوق السمك –الشرباصى – الشارع التجارى –الطريق الحربى)، كما تمت إزالة 18 لوحة إعلانية مخالفة.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة للتحقيق فيها.