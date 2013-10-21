مدير أمن المنوفية يقود حملة أمنية مكبرة بشبين الكوم

قاد اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبرة بمدينة شبين الكوم، لضبط الخارجين عن القانون وإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط للشارع المنوفى، شارك فيها الحكمدار اللواء مجدى سابق عفيفى، نائب مدير الأمن، واللواء محمود الديب، مساعد المدير للأمن العام، والعميد السيد ندا، مدير إدارة المرور.

وصرح مدير الأمن، أنه تم وضع برنامج زمنى لتنظيم حملات أمنية موسعة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن والأمان، فضلا عن التنسيق مع المحافظة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار إلى أن الحملة التى تم تنظيمها اليوم، أسفرت عن ضبط 7 هاربين من أحكام قضائية مختلفة و4 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة، وتحرير 125 مخالفة مرورية متنوعة، وسحب 65 رخصة منتهية، ومصادرة 31 دراجة نارية، و4 سيارات بدون لوحات معدنية.

من جانبه، قال اللواء مجدى سابق عفيفى، نائب مدير الأمن، إنه تمت إزالة نحو 150 حالة تعدٍ على الطريق فى شارع جمال عبد الناصر وأمام كوبرى الجامعة وعمر أفندى بشبين الكوم، وتحرير 55 مخالفة إشغال طريق للمحلات والمقاهى المختلفة، و25 مخالفة تموينية، و16 مخالفة بيئية، و29 مخالفة اشتراطات السلامة المهنية.