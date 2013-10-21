300 طالبة تشارك فى بطولة ألعاب القوى بنات بدمياط

قال الدكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأن توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، ينظم بطولة ألعاب القوى جميع المراحل بنات لمدة 4 أيام حيث يتم بدء اليوم الإثنين، تنفيذ البطولة للمرحلة الثانوية وغدا الثلاثاء المرحلة الإعدادية والأربعاء والخميس المرحلة الابتدائية، مضيفا أن البطولة تحت رعاية اللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط.

وقال وكيل الوزارة "إن البطولة تشارك فيها (300) طالبة من الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، لجميع المراحل لاختيار من يمثلون محافظة دمياط في بطولة الجمهورية بالقاهرة، وأضاف وكيل الوزارة بأن البطولة تحت إشراف محسن نور الدين موجه عام التربية الرياضية، وكوثر كيوان موجهة أولى تربية رياضية وجمال عطية موجه أول بالديوان.