دارسة: الحكة المزمنة قد تكون ناجمة عن ألم الخلايا العصبية

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

"الحكة المزمنة" التي لا يمكن السيطرة عليها، وغالبا ما تكون أعراض الأكزيما والصدفية وتختلف تمامًا عن الحكة المؤقتة والحكة الاكثر إعتدالا إلا أن أحدث الابحاث الطبية تشير إلى أن الحكة المزمنة قد تكون ناجمة عن آلم فى الخلايا العصبية.

وكشفت الدراسة التى نشرت في مجلة "التحقيقات السريرية" وأجريت على مجموعة من فئران التجارب معدلة وراثيا أن الفئران الذين لديهم بروتين نشط بشكل مستمر خاصة بروتين "براف" يعمل على نقل الإشارات داخل الخلايا العصبية لتحويلها إلى حكة.

ووفقا للعلماء فإن كلا من الجين "براف"والبروتين يلعب دورا في استجابة الجسم للألم، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الجين يلعب دورا في استجابة الحكة.