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يوميات "ستار أكاديمي": نور حزين لخروج عيسى.. وزيارة من شرارة للطلاب

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يوميات "ستار أكاديمي": نور حزين لخروج عيسى.. وزيارة من شرارة للطلاب يوميات "ستار أكاديمي": نور حزين لخروج عيسى.. وزيارة من شرارة للطلاب

كتب : الوطن الإثنين 21-10-2013 13:52

شهدت حلقة يوميات ستار أكاديمي، والذي تذيعه "cbc"، شجار بين المتسابقين زكي وليليا حول طريقة التعامل بينهما والتي رفضتها ليليا.

عقد كل من جون وزكي وسكينة ورنا جلسة من المصارحة حول شخصية كل شخص فيهم وما هي أهم العيوب التى تتواجد في كل واحد منهم.

زارت مديرة الأكاديمية كلوديا مرشيليان الطلاب لتخبرهم عن ما هو الموضوع الخاص بالإيفال الذي سيقدمونه خلال هذا الأسبوع.

زار هادي شرارة الطلاب لتقييم أدائهم في البرايم الماضي، وانتهت الحلقة استمرار حالة الحزن التي يمر بها الطالب نور بسبب خروج المتسابق عيسى من المنافسات.

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