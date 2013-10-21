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رئيس إذاعة "راديو مصر" ينهي أزمة برنامج أحمد موسى

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رئيس إذاعة "راديو مصر" ينهي أزمة برنامج أحمد موسى رئيس إذاعة "راديو مصر" ينهي أزمة برنامج أحمد موسى

كتب : "الوطن" الإثنين 21-10-2013 15:00

أنهى الإذاعي ماهر عبدالعزيز، رئيس إذاعة "راديو "، الأزمة الشديدة التي دارت داخل الإذاعة ظهر أمس، بسبب رفض العاملين بالإذاعة أن يقوم الإعلامي أحمد موسى بتقديم برنامج يومي على الإذاعة، من الأحد حتى الخميس، في الوقت المتميز للإذاعة، وهو من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

وأعلن العاملون في "راديو مصر" أن أحمد موسى حصل على أفضل وقت من هواء الإذاعة طوال الأسبوع، ما سيكون السبب في تغيير خريطة الإذاعة وترحيل مواعيد برامجهم التي تذاع في هذا الوقت، من أجل برنامج موسى.

وعقد ماهر عبدالعزيز اجتماعًا مع العاملين في الإذاعة، وأكد لهم أن البرامج التي ستتأثر بموعد عرض برنامج (قد الدنيا) سيتم إذاعتها قبل البرنامج، أي أنها ستكون من الساعة الثانية وحتى الثالثة، وهذا ضمن الوقت المميز للإذاعة.

وجاء ذلك بعد إصرار المسؤولين في القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" بعرض البرنامج في موعده وحسب العقود الموقعة بين القطاع والوكالة الخاصة المنتجة للبرنامج، والتي ستدفع بما يقدر من مليون جنيه لـ"ماسبيرو" مقابل إذاعة البرنامج في الوقت المميز ولمدة خمسة أيام أسبوعيًا.

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