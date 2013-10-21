أحلام هاجمت ريهانا وتراجعت...ثم وصفتها بالكافرة

بعد أن شنّت الفنّانة أحلام هجوماً على النجمة العالميّة ريهانا، معتبرة أنّها انتهكت حرمة مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، بالتقاطها صوراً في باحته الخارجيّة، عادت ومحت كل التغريدات التي كتبتها في هذا الإطار، مؤكّدة أنّها قامت بمسح التغريدات فقط "لأنني لا يمكن أن أشارك في أي شيء القصد منه الإساءة لبلدي الإمارات وأعتذر" بحسب أحلام، التي عادت وكتبت تعليقاً على بعض المتابعين الذين هاجموها لموقفها من ريهانا بالقول "تقذفوني وتسبّوني لأنّي استنكرت دخول كافرة بيت من بيوت الله؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".(تابعوا ردود فعل المغردين على زيارة ريهانا للمسجد)

ريهانا القبيحة

وكانت أحلام قد شنّت حملة قاسية على ريهانا، وتمنّت لو كسرت رجلها قبل أن تزور المسجد واصفة إياها بالقبيحة، وكتبت تغريدة جاء فيها "يا ليت رجلك انكسرت قبل لا تخطين مسجد الغالي أبونا زايد، #ريهانا_تدنس_مسجد_الشيخ_زايد والله العظيم حرام ريهانا يا قبيحة".

وبعد حذفها التغريدات عبر "تويتر" و"انستغرام"، طلبت أحلام من متابعيها عدم الردّ على الهجوم الذي تتعرّض له وكتبت تغريدة جاء فيها "حلومين طلب بليز لا تردون على أي واحد يتهجم، بلوك وانتهى مع نفسهم عطيناهم أكبر من حجمهم، وأنا بنت الإمارات وأشرفها غصبن وراء خشم اللي ما يرضى" حسب ما جاء في تغريدة الفنانة.

الصور المثيرة للجدل

زيارة ريهانا إلى المسجد جاءت على هامش الحفل الذي أحيته في أبو ظبي، وقد ارتدت ملابس محتشمة وغطت رأسها بحجاب احتراماً لقدسيّة المكان، وقامت بالتقاط صور لها أمام الباحة الخارجيّة للمسجد، قبل أن يطلب منها القائمون على المسجد التوقّف عن التقاط الصور، فانصاعت لأوامر، ونشرت ما تمكّنت من التقاطه على حسابها على موقع "أنستغرام".

بيان مسجد الشيخ زايد

وكان مسجد الشيخ زايد قد أصدر بياناً بخصوص زيارة ريهانا جاء فيه أن الجامع "يفتح أبوابه للزوار من مختلف الجنسيات سواء أتوا في شكل وفود جماعية رسمية أو بصورة شخصية، للتعرف على مقتنياته من كنوز الفن الإسلامي وجماليات عمارته الإسلامية المتميزة... والقائمون على المركز يعملون بصورة تليق بالجامع الغايات تعمل إدارة المركز جاهدة لضمان دخول الزوار بصورة تليق بالجامع وعدم التصرف بصورة لا تتلاءم وحرمته كمكان ديني وفي حالة حدوث أي تصرف لا يراعي آداب دخول الجامع ولاضوابط زيارته، مثل التقاط الصور بطريقة غير لائقة أو الجلوس بوضعيات لا تتناسب مع قدسية المكان".

وعن زيارة ريهانا إلى المسجد جاء في البيان "يشير المركز إلى حادثة الزيارة الشخصية التي قامت بها مطربة إلى الجامع دون أي تنسيق مسبق مع إدارة المركز أو التعريف بنفسها، وعبر مدخل غير مخصص للزوار، حيث تم توجيهها من قبل القائمين على خدمات الزوار، بالتوجه إلى المدخل المخصص لزيارة الجامع، وإجراء الجولة التعريفية حسب الإجراءات المتبعة، وغادرت قبل دخول الجامع بعد أن طُلب منها ذلك، بسبب التقاطها بعض الصور التي لا تتوافق مع الشروط والضوابط التي تضعها إدارة المركز لتنظيم الزيارات مراعاة لمكانة الجامع وحرمته".

بين ريهانا وأنجلينا

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تهاجم فيها أحلام فنانة أجنبية بسبب موقف ديني، إذ سبق أن شنّت هجوماً على الفنانة أنجلينا جولي، بعد معرفتها بنيّة جولي تبنّي طفلاً سورياً، فسألتها "على أي ديانة ستربينه؟"، ويبقى السؤال، لماذا محت أحلام تغريداتها عن ريهانا طالما أنها عادت وهاجمت النجمة ووصفتها بالكافرة؟ ومن وراء الهجوم الذي يشنّ على أحلام دفاعاُ عن ريهانا؟ وهل كانت تستحق زيارة الفنانة العالمية لمعلم ديني كل هذه الضجّة؟

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