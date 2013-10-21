والدة رزان مغربي تؤكد: ابنتي متزوّجة من ناجي وحامل

كما النار في الهشيم انتشر خبر حمل رزان مغربي في الإعلام، وبدأت بعض المواقع الالكترونية تتحدث عن فضيحة جديدة تطاردها، وتؤكد أنها حامل من دون زواج، لأنّ رزان لم تعلن خبر زواجها حتى الآن.

للاستفسار عن هذا الموضوع اتصلت "سيدتي نت" بوالدة رزان السيدة أم طارق، التي أكدت لنا أنها عادت بالأمس من لندن حيث مقر عمل زوجها، وبأنّ ابنتها كانت معها هناك ولكنها قطعت زيارتها وعادت قبلها إلى مصر لتصوير حلقة من برنامجها الجديد على قناة "الحياة" المصرية.



بالسؤال عن أحوال رزان أجابت أم طارق:

رزان كانت موجودة معي في لندن ولكنها عادت الى مصر لتقديم برنامج جديد.

ما رأيك بالكلام التي نشر أخيراً عنها؟

من يكون الله إلى جانبه لا يهمه شيء! أنت تعرفين رزان منذ ان بدأت مسيرتها الفنية وحتى اليوم. في بداية مشوراها الفني لم يجرؤ أحد على أن يأتي على سيرتها بالعاطل ولكن يبدو انهم لا يريدون ان يدعوها وشأنها وهم أحرار بالكلام والكتابة عنها بالطريقة التي يريدونها. " في حدا ما بيحكي على حدا".

لكن هذه المرة الكلام كبير جداً؟

اعرف هم كتبوا أنها حامل من دون زواج... لن اقول سوى"الله كبير".

هل نفهم أنها حامل أم أنها ليست حملاً؟

طبعاً رزان حامل في شهرها الرابع، وهي كانت تتعالج في لندن ولذلك ذهبت انا إلى هناك! كنت أريد أن أكون معها في أول فرحة في حياتها.

وهل هي حامل بصبي أم بنت؟

لم نعرف بعد، في 25 من كل شهر تدخل في شهر جديد وبعد أيام قليلة تدخل في الشهر الخامس.

وهل هي متزوجة من ناجي؟

نعم.

هل صحيح أنه اشهر اسلامه؟

لا احب الدخول في هذه التفاصيل.

لكن الخبر يشير إلى أنّ ناجي أشهر إسلامه؟

"هو لم يسلم... نحنا اخدناه مسلم".

ولماذا لم تعلن رزان زواجها منه؟

هناك اشياء خاصة كل الناس يحبون الاحتفاظ بها لأنفسهم. رزان تأذت كثيراً من الناس، والكل يعرف عن الفضيحة التي لاحقتها قبل سنتين، بالرغم من انها كانت متزوجة حينها، ونحن كنا نعرف ذلك. هي تعرضت للأذى من بعض الصحافيين الذين أطلقوا تلك الشائعة، وكأنها أول فنانة تتزوج ولا تعلن زواجها. لا أعرف لماذا لا يتحدثون سوى عن ابنتي.

هل تقصدين ان زواجها سرياً؟

أبدأ!

هو تم في المحكمة؟

طبعاً وبحضور عائلتنا وعائلة ناجي.

هذا يعني ان رزان تقيم في بيت زوجها؟

طبعاً. وانا سوف أزورها قريباً لأن حملها صعب جداً بسبب الوحام .

ولماذا ترفض اعلان زواجها. اليس من الأفضل ان تعلن ذلك لكي تغلق الأفواه التي تتناولها بالسوء؟

أنا قلت لها مثل هذا الكلام، ولكن لا تريد ان تعلن زواجها "نكاية". هي تقول "هم يركضون ورائي وكأنني الفنانة الوحيدة التي تزوجت وحملت". اتركوها في حالها لكي تعلن زواجها بنفسها. رزان تقدر الصحافة وهي تعرف انها تقف وراء شهرتها ولكن في هذه الأيام يمكن ان نتعرض للأذى من أقرب المقربين منا.

هل هي كانت متزوجة من ناجي عندما انتشر "اليوتيوب" ؟

نعم. ولكن ماذا كان بإمكانها ان تقول. صدقيني انا لم اشاهد "اليوتيوب" الذي قالوا عنه انه فضيحة عندما عرضه طوني خليفة في برنامجه "للنشر". انا اعرف ابنتي جيداً "ليش بديّ سمّ بدني".

"اليوتيوب" انتشر على كل المواقع؟

أعرف وأعرف رزان زعلت كثيراً. عندما انتشر "اليوتيوب" قلت لها "انت اغلى ما في حياتي"، ويومها كان هناك احداثاً في مصر. فقلت لها "اتركي مصر وعودي إلى لبنان".

تقصدين في بداية الثورة؟

نعم. رزان تزوجت في لبنان كما أننا اقمنا حفلاً صغيراً في لندن. زواج رزان كان كسائر الزيجات وهي أرادت ان تفرحنا ونحن فرحنا بها كثيراُ. هل يعقل أن يكتبوا انها حامل من دون زواج. من كتب هذا الكلام هو شخص منحط. صحيح ان رزان وصلت ولكن لا يوجد عندنا "وساخة وقلة اخلاق". نحن عائلة محافظة بكل ما تعنيه هذه الكلمة.

وهل رزان سعيدة بحملها ؟

اكثر مما تتصورين! " تقبرني". لقد اقشعر بدني.

يبدو أنك تنظرين بفارغ الصبر ولادة رزان لكي تصبحي جدة؟

طبعاً. ابني طارق تزوج مؤخراً ويحق ان أفرح بولديّ.

وهل ستستمر رزان في عملها؟

طبعاً. حمل رزان ليس ظاهراً لأنها نحيلة جداً. تخيلي ان مقاسها اليوم هو 26 فقط.

وهل هي سعيدة مع ناجي؟

جدا والحمد لله. السترة هي اهم شيء. عندما تزوجت من ناجي لم تطلب منه شيئاً لأنها "هنية" جداً و"شبعانة". انا كأم شهادتي مجروحة بها ولكن كل مال الدنيا لا يعني لها شيئاً.

وهل ستجمع بين العائلة والعمل بعد ان تصبح أماً؟

نعم. رزان تحب عملها كثيراً. كان من المفترض ان تمكث في لندن 21 يوماً، ولكن عندما اتصلوا بها قطعت زيارتها وأرجأت زيارة الطبيب من أجل تقديم برنامجها الجديد على قناة "الحياة"، على ان تعود في العاشر من الشهر المقبل إلى لندن. يبدو أن "رزقة" هذا الطفل كبيرة جداً لأنها "طحشت" بشكل لا يتصوره العقل. انا قلت لها" الذي يخاف الله لا تخافي منه وهذه رزقة رب العالمين ولو لم يكن الله يحبك لما كان حصل معك كل مع ذلك". صحيح أنها تتقيأ بسبب وحام الحمل ولكنها نشيطة جداً... الولد غالي جداً "فليأخذوا عمري شرط الا يمسوا اولادي بوردة".

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