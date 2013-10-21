نانسي:أحب كثيراً السلطانة هيام

تتابع النجمة اللبنانية نانسي عجرم حديثها عن النجوم الاتراك وتتطرق في حديثها إلى السلطانة هيام، إليكم نص اللقاء:

لقد انسحبت بطلته الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام من الثلاث حلقات الأخيرة من الموسم الثالث وأيضاً الموسم الرابع لإصابتها بإرهاق نفسي وجسدي جعلها تغادر تركيا إلى ألمانيا للعلاج. وقد أعلن آلاف المشاهدين الأتراك والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لن يتابعوا موسمه الرابع إن لم تشارك فيه مريم أوزيرلي، فهل ستتابعين المسلسل أنت بدونها أم لا؟

أحب كثيراً مريم أوزيرلي، ويؤسفني ما حدث لها، لكني أعتقد أنها كان يجب عليها التحمل قليلاً لاستكمال الحلقات الثلاث الأخيرة من الموسم الثالث، لأنه التزام مع جمهورها قبل أن يكون التزاماً مع شركة الإنتاج. لكني أعذرها إن كانت حالتها الصحية كما سمعت سيئة.

كانت تعمل 16 ساعة يومياً هل تقدرين أنت على ذلك؟

لا طبعاً. هي معذورة إذاً. لكن، مما لا شك فيه أن وجودها في مسلسل «حريم السلطان» منحه رونقاً خاصاً، وشكلت بجمالها وأدائها الرائع إضافة مهمة للعمل، ولعبت دوراً مهماً في نجاحه وانتشاره.

هل ستستمرين بمتابعته بعد انسحابها المفاجىء منه؟

لا، لن أتابع مشاهدة «حريم السلطان» بعد انسحاب السلطانة هيام منه لأنها هي بطلته الأولى، هل معقول أن يستمر ويمشي العمل بدون بطلته الرئيسة؟ لا أظن ذلك، سيكون أمراً صعباً جداً.

من تسمعين من نجوم الغناء التركي؟

أحب جداً صوت المغني تاركان والمغني مصطفى صندل والمغني الروسي فيليب كيركوروف في تركمانستان.

ماذا يعجبك في صوت المغني التركي مصطفى صندل زوج الممثلة أمينة صندل بطلة مسلسل «ليلى»؟

صوته حلو ودافىء، وهو فنان حساس للغاية.

هل من الممكن أن تقدمي «دويتو» مع فنان تركي أم ستكتفين بـ«دويتو» راغب علامة معك؟

لمَ لا؟ بالعكس، أرغب بتقديم «دويتو» عربي ـ تركي، أحب جداً فكرة تقديم «دويتو» غنائي لكني لا أفكر فيه الآن إلا إذا أتاني عرض مغر فنياً، فلن أرفضه خاصةً إن كان مع المغني تاركان أو مصطفى صندل.

لماذا اخترت راغب علامة بالذات لتقديم «دويتو» معه لا غيره من الفنانين؟

جاء مشروع «الدويتو» بشكل عفوي دون أي تخطيط مسبق مني أو منه.

من عراب هذا «الدويتو» وصاحبه الأول؟

الفنان راغب علامة هو صاحب الفكرة حيث اقترحها عليّ عند تصوير الحلقة الأولى من موسم «آراب آيدول»، لا أذكر تماماً متى بالضبط، لكني رحّبت فوراً بالمشروع. وحين يأتي الوقت المناسب سنجلس لنعمل عليها حيث سيكتب الشاعر طوني أبي كرم كلماتها وسيلحنها راغب بنفسه.

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