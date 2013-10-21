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صحيفة: رونالدو يتعافى ' على البارد '

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صحيفة: رونالدو يتعافى ' على البارد ' صحيفة: رونالدو يتعافى ' على البارد '

برشلونة، (إفي): يخضع لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجلسات للتعافي من مجهود المباريات واستعادة قوته الجسدية في درجات حرارة تصل إلى 200 درجة تحت الصفر، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية.

وقالت جريدة (الموندو) الإسبانية اليوم إن هذه الجلسات "تتسبب في تحسين أداء الدورة الدموية مما يسرع التعافي وينتج عنه شعور رائع، يقارنه البعض بلذة الجماع، لأنها مثل ممارسة الجنس تؤدي لافراز هرمونات الأندروفين"، المسئولة عن الشعور بالسعادة والراحة.

وأضافت الصحيفة "البعض الأخر يعتبرها كما لو كانت بمثابة إعادة تشغيل للجسد، من يجرب هذا الأمر يكرره لأنه مضمون، الرياضيون المنتمون لفئة الصفوة مثل رونالدو يستخدمون هذا الأسلوب للتعافي من الإصابات والمجهود الزائد واستعادة القوى".

وأوضحت الجريدة أن الجلسات التي يخضع لها رونالدو لا تتخطى دقيقتين أو ثلاثة، وأنه أنشأ في منزله غرفة خاصة ركب بها جهازا خاصا لهذا الغرض بتكلفة 45 ألف يورو.

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