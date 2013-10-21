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نجل ميسي وابنة فابريجاس نجما رحلة برشلونة لميلانو

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نجل ميسي وابنة فابريجاس نجما رحلة برشلونة لميلانو نجل ميسي وابنة فابريجاس نجما رحلة برشلونة لميلانو

برشلونة-ميلان (إفي) - انصب اهتمام اعلامي كبير على فريق برشلونة الإسباني أثناء سفره إلى إيطاليا حيث سيواجه إيه سي ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري الأبطال.

 

وجذب الأنظار تياجو ابن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وليا ابنة اللاعب سيسك فابريجاس حيث كانا ضمن بعثة الفريق مع والدتيهما أنطونيلا ودانييلا.

 

وقام عدد كبير من الصحفيين بالتقاط صورة لتياجو وليا وهما مع والدتيهما، في حين توجه رئيس النادي الكتالوني ساندرو روسيل إليهما وقام بمداعبتهما لوقت قصير قبل السفر.

من ناحية أخرى وصل لاعبو برشلونة إلى مدينة ميلانو عقب رحلة هادئة، استغرقت ساعة ونصف حيث كانت طائرة الفريق انطلقت في العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ووصلت في الـ12.

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