ابن وكيل أعمال نيمار.. مدريدي

مدريد (إفي) - كشف وكيل أعمال البرازيلي نيمار لاعب برشلونة الإسباني، وانجر ريبيرو عن أن ابنه من مشجعي ريال مدريد، الخصم الأزلي للنادي الكتالوني.

ونشر ريبيرو مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لابنه على حسابه بشبكة (إنستاجرام) الاجتماعية وهو يلعب معه مرتديا طاقم ريال مدريد الإسباني.

يشار إلى أن نيمار انتقل إلى برشلونة الإسباني قادما من سانتوس البرازيلي في صفقة تخطت قيمتها 50 مليون يورو.

كانت تقارير اخبارية وتصريحات من عدة أطراف كشفت عن أن ريال مدريد كان يسعى في وقت من الأوقات، شمل أيام قبل توقيع نيمار للبرسا، عن رغبة النادي الملكي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.