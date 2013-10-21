"الخس" وجبة غذائية متكاملة مليئة بالسيلينيوم وخالية من السعرات

"تناول الخس بكثرة" نصيحة يقدمها الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، موضحا أن الخس من أكثر أنواع الخضروات التى فوائدها لا حصر لها ولا يمكن الاستغناء عنه خلال اليوم لكى ينعم الجسم بفوائده.

وأضاف المنيسى، أن الخس يحتوى على السيلينيوم والذى يعزز قدرات الجسم ويفيده كثيرا ولا يتسبب على الإطلاق فى مشكلات هضمية أو معوية على الإطلاق، وهو من أكثر الخضروات التى لا تحتوى على سعرات حرارية تذكر، ويسمح للخص العادى تناول أكثر من 2 كيلو يوميا من الخس الأخضر بأنواعه موزعا إياه على وجباته خلال اليوم".

وحذر المنيسى من عدم تنظيف الخس جيدا فقد يكون حاويا للكثير من الديدان والميكروبات التى تتسبب فى الإصابة بأمراض معوية كثيرة.

ويمكن اعتبار الخس بمثابة وجبة غذائية كاملة بما يحيوه من فيتامينات وعناصر يحتاجها الجسم دون زيادة فى الوزن وتناوله بكميات كبيرة دون خطورة على عكس الكثير من الأطعمة الأخرى.