" بالم هيلز" تحدد 4 نوفمبر لفتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمالها

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 15 دقيقة

حددت شركة بالم هيلز للتعمير، 4 نوفمبر المقبل موعدًا لفتح باب الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة لقدامى المساهمين بمقدار 600 مليون جنيه، ليصبح إجمالي رأس المال 2 مليار و696 مليون و640 ألف جنيه.

يدير الاكتتاب المجموعة المالية هيرمس وشركة بيونيرز القابضة من خلال البنك العربي الإفريقي الدولي متلقى الاكتتاب، الذي ينتهي في 2 ديسمبرالمقبل، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة جنيهان، مضافاً إليها مصاريف الإصدار (3 قروش) بواقع 1.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأكدت "بالم هيلز للتعمير" أن فتح باب الاكتتاب على أسهم زيادة رأس مال الشركة في الوقت الحالي يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بالقطاع العقاري، وقدرة هذا القطاع على قيادة النمو الاقتصادي مستقبلاً بما لديه من مقومات مشجعة وجاذبة للاستثمارات، وإن ضخ المزيد من السيولة في مشروعات الشركة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية لها مع كبرى المقاولين يساهم في تنشيط دورة العمل بالقطاع العقاري الذي يوفر آلاف من فرص العمل للمصريين.

وحققت "بالم هيلز" ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2013 لتصل إلى 716 مليون جنيه أي ما يعادل خمسة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2012.