"من الجاني".. على شاشة "مصر البلد" الشهر المقبل

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 21-10-2013 14:00

تعاقدت قناة "مصر البلد"، مع الكاتب الصحفي أحمد بدوي، على تقديم برنامجه "من الجاني"، والذي يعد أول برنامج لمكافحة الجريمة في مصر على شاشة القناة.

وقال بدوي إن البرنامج في شكله الجديد سيكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أن أغلب الحلقات سيتم تصويرها في أماكن وقوع الجريمة مع إجراء حوارات مع جميع أطراف القضايا التي ستناقش، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء في التحليل النفسي للجريمة.

فيما أكد حسين نبيل، رئيس تحرير قناة مصر البلد، أن القناة ستعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة ليخرج البرنامج للمشاهدين بشكل متميز، مضيفًا أن البرنامج له بعد اجتماعي هام.

ومن المنتظر أن يذاع البرنامج في بدايات شهر نوفمبر المقبل يوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً.