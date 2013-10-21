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في "إشارة مرور".. عمرو الليثي ينتقد الرقص والبلطجة والتحرش في أفلام العيد

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في "إشارة مرور".. عمرو الليثي ينتقد الرقص والبلطجة والتحرش في أفلام العيد في "إشارة مرور".. عمرو الليثي ينتقد الرقص والبلطجة والتحرش في أفلام العيد

كتب : الوطن منذ 40 دقيقة

ينتقد الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي "إشارة مرور"، الذي يذاع الساعة السادسة مساء على "راديو "، تيمة أفلام عيد الأضحى والتي تتلخص في الرقص والبلطجة.

ويؤكد عمرو الليثي، خلال الحلقة، أن الأفلام ابتعدت تمامًا عن الواقع الذي تعيشه مصر، موضحًا أن أفلام العيد هذا العام لا تناقش أي من المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، ولكنها مليئة بالتحرش الجنسي.

ودعا الليثي المنتجين الذين يفهمون معنى قيمة السينما إلى إنتاج أفلام تليق بتاريخ السينما المصرية حتى لا تصبح هذه النوعية من الأفلام التي يقدمها بعض المنتجين عنوان السينما المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، وجه عمرو الليثي انتقادًا حادًا للحكومة الحالية التي أصدرت قرارًا بغلق بعض الشوارع والمدن بالحواجز الحديدية، ما يعيق حركة المرور، والتي تعاني من الأساس من مشكلة حقيقية، وانتقد قانون التظاهر، مؤكدًا أن من حق أي مصري أن يتظاهر في حدود السلمية للتعبير عن رأيه.

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