ارتفاع منسوب مياه النيل أمام السد العالى 4 سنتيمترات

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالى، اليوم الاثنين، ارتفاعا بمقدار 4 سنتيمترات، حيث بلغ 76ر175 متر فى مقابل 72ر175متر أمس الأحد.

وذكر تقرير وزعته وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين، أن "كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 145 مليون م3، فيما بلغت كمية الإيراد الواصل للبحيرة 348 مليون متر مكعب".

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر, إذ قد يصل إلى نحو 151 مليار متر مكعب أو يهبط إلى 42 مليار متر مكعب سنوياً، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوى أمراً بالغ الخطورة, حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار وذلك فى السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن مرت على إنشاء السد العالى ساهم ومازال يساهم فى مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل، فضلا عن فوائد اقتصادية فى مجالات أخرى عديدة منها توليد الكهرباء.