عبد العزيز يفتتح الملاعب الخماسية المطورة بمراكز شباب النوبة بأسوان

فى إطار جولته التفقدية لمراكز شباب أسوان، افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، اليوم الاثنين، 4 ملاعب خماسية لكرة القدم مطورة بالنجيل الصناعى بمراكز شباب "قورتة ثان، الكلابشة، دهميت، كشتمنة غرب" بقطاع نصر النوبة، بمحافظة أسوان.

واستمع وزير الشباب لمطالب مجالس إدارات المراكز، والتى تمثلت أهمها فى إنارة وتنجيل الملاعب القانونية وتسويرها، وتقديم الدعم الكافى للمراكز.

وفى هذا السياق، قرر عبد العزيز ،خلال زيارته لمركز شباب قورته ثان، تنجيل الملعب القانونى الموجود بالمركز، وإنارته، وتزويد المركز بصالة لياقة بدنية ليتسنى لشباب النوبة ممارسة جميع الأنشطة داخل المركز دون عوائق، والعمل على تنميتهم رياضيا وثقافيا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى إدارى نمطى بمركز شباب دهميت، وكذا حديقة للعائلات لجذب أهالى النوبة لعضوية المركز.

وأثناء تفقده لمركز شباب قته، قرر المهندس خالد عبد العزيز إنارة الملعب الخماسى المطور بالمركز، وإنشاء حدائق ومظلات حوله استجابةً لمطالب أعضاء المركز وأهالى المنطقة المجاورة له.

هذا وقد شهد وزير الشباب عرضا لفرقة نوبية بمركز شباب الكلابشة بأسوان، وحرص النشء والشباب مرتادى المركز على التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع المهندس خالد عبد العزيز أثناء افتتاحه للملعب المطور بالمركز.



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