محافظ السويس يتفقد أعمال الإصلاح بسوق الأنصارى والمدرسة البحرية

تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس سوق الأنصارى بالمحافظة لمتابعة أعمال الإصلاح والصيانة بالصرف الصحى بالسوق، واستدعى المحافظ قيادات الصرف الصحى، وأعطى تعليماته لمسئولى الصرف باستمرار أعمال الصيانة حتى يتم إصلاح الصرف.

وأضاف بيان صادر من الديوان العام، أن الوزير زار مركز "السويس ألمانيا للحام" بالملاَّحة لمتابعة الأعمال، التى تتم بالمركز بعد توقف دام سنتين تقريبا، وطالب المحافظ مدير المركز بالاستعداد لبدء الدورات الخاصة باللحام لتخريج شباب على مستوى عال فى مجال اللحام، لتدعيم الشركات العاملة فى هذا المجال.

كما تفقد المحافظ أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة السويس للصناعات البحرية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمدرسة، التى تعد الوحيدة التى تختص بمجال الأعمال البحرية والصيد.