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ماذا قدمت ريم الكنهل من جديدها في دبي؟

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ماذا قدمت ريم الكنهل من جديدها في دبي؟ ماذا قدمت ريم الكنهل من جديدها في دبي؟

قدَّمت المصممة الشابَّة ريم الكنهل مجموعتها لأزياء ربيع وصيف 2014 في مدينة دبي أثناء فعاليَّات "Fashion Forward" المقامة حالياً، وقد أخذت المصممة إلهامها من المشاعر الإنسانيَّة، فقدَّمت مجموعة يغلب عليها اللون الأبيض وألوان الباستيل الصيفيَّة النَّاعمة، كما شاهدنا لمسة الجرأة التي تحلَّت بها تصاميم ريم في المجموعات السَّابقة، والتي تبقينا متطلَّعين لكلِّ جديد لها على الدوام.
لفتتنا القصَّات الأنثويَّة النَّاعمة والفساتين الملائكيَّة التي ظهرت على منصَّة العرض، كما أعجبنا بالتفاصيل الشفَّافة وفتحات الظَّهر العصريَّة في هذه المجموعة.
ريم الكنهل من المصممات الصَّاعدات في عالم الموضة الخليجيَّة، ونتوقَّع لها مستقبل عالميّ مزدهر.
شاهدي الصُّور أعلاه وأخبرينا برأيكِ.

 

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