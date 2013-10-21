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برادلي: أدرك إحباط المصريين.. ونمتلك 90 دقيقة أخرى

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برادلي: أدرك إحباط المصريين.. ونمتلك 90 دقيقة أخرى برادلي: أدرك إحباط المصريين.. ونمتلك 90 دقيقة أخرى

يدرك الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب كم الإحباط الذي أصاب المصريين عقب الخسارة من غانا 6-1 في تصفيات مونديال 2014، ولكنه ينتظر مباراة الإياب.

وتلقى الفراعنة خسارة قاسية من النجوم السوداء في كوماسي 6-1 في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وأصبحت مصر مطالبة بالفوز 5-0 في مباراة الإياب المقرر لها 19 نوفمبر المقبل من أجل تحقيق حلم التأهل للمونديال.

وقال برادلي في تصريحات لوكالة " أسوشيتد برس": "الفريق عمل بجدية جدا جدا من أجل تحقيق الحلم الهام لكل المصريين".

واستدرك مضيفا "أنا حزين لأننا وضعنا أنفسنا في هذا الموقف الآن، حيث أصبح هذا الحلم في خطر".

وتابع "الأمر أصبح صعبا، ولكننا نمتلك 90 دقيقة أخرى".

ويستمر برادلي مع منتخب مصر حتى مباراة غانا، حيث ينتهي تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال: "لو أن الأمر بيدي لقررت الاستمرار مع الفريق لأننا حاولنا الفترة الماضية جميعا تحقيق الحلم، ومن الهام لنا أن نقف معا من جديد".

وأضاف "اللاعبون حملوا على أكتافهم العديد من آمال المصريين عندما ذهبنا للعب في كوماسي".

وواصل متابعا "أدرك كم الإحباط لدى الناس الآن، فأنا أرى ذلك في الشارع".

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