رسميا – مجلس درويش يتسلم الزمالك

تسلم مجلس كمال درويش المعين من وزارة الرياضة رسميا رئاسة نادي الزمالك خلفا لمجلس ممدوح عباس.

وغاب ممدوح عباس رئيس الزمالك وأعضاء مجلس إدارته عن تسليم النادي للجنة المكلفة من وزارة الرياضة

ويرفض عباس قرار وزارة الرياضة بإبعاده ومجلس إدارته عن رئاسة الزمالك وتعيين كمال درويش رئيسا للجنة المؤقتة المقرر إدارتها لشؤون النادي الأبيض حتى إجراء الانتخابات المقبلة.

وحضرت لجنة التسلم المكلفة من مديرية الشباب والرياضة بالجيرة إلى مقر النادي صباح الإثنين، إلا أنها لم تجد أي من أعضاء مجلس إدارة عباس.

وقررت لجنة التسلم مواصلة عملها بشكل عادي، حيث أوضحت أنها ستكتفي بالحصول على توقيع فوزي العريان المستشار القانوني.

وحضر ستة أعضاء من مجلس درويش عملية التسلم هم أحمد مرتضى منصور وهاني زادة وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق ومحمد إبراهيم.