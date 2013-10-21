تقرير حقوقى: ذيول الإخوان بجهاز مدينة العاشر يعرقلون عمل شرطة المرافق

قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن لجنة تقصى الحقائق بفرع المنظمة بمدينة العاشر من رمضان، أرسلت مذكرة مفادها بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان يعوق حركة شرطة المرافق مع وجود حالة من الانفلات الأمنى والأخلاقى فى الشارع المصرى، ونتج عن ذلك وجود عشوائيات داخل مدينة العاشر، وبدأت شرطة المرافق تعمل فى رفع المخالفات، وبدأت تظهر المدينة بالشكل الجمالى الذى تعودنا عليه وبأقل الإمكانيات.

وأضاف نعيم فى تصريحات صحفية، أنه اتضح من خلال عمل اللجنة بأنه مازالت هناك ذيول للجماعة المحظورة بأجهزة الدولة وخاصة جهاز مدينة العاشر من رمضان، متمثلة فى المهندس ناجى إسحاق مساعد أمين عام حزب الحرية والعدالة بالعاشر من رمضان، وهو رئيس الحركة والمسئول عن سيارات النقل التى يعمل بها ضباط الحملة، متهمة بالتقاعس فى عمله فى صورة عدم إرسال سيارات نقل لشرطة المرافق.

وناشد نعيم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بسرعة التحقيق فى الأمر حتى تتمكن شرطة المرافق من أداء واجبها والقضاء تماما على كافة أذرع الجماعة المحظورة، التى لا تريد الخير والتقدم لمصر.