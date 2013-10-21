"التعليم": شباب المحظورة يوزعون مساطر عليها شعار رابعة بدمياط

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن العشرات من شباب الجماعة المحظورة تجمعوا، صباح اليوم، أمام مدرسة 25 يناير الابتدائية والإعدادية، ومجمع خالد بن الوليد "ابتدائى إعدادى ثانوى"، والتابعين لإدارة دمياط التعليمية، وقاموا بتوزيع مساطر على التلاميذ عليها شعار رابعة أثناء خروج الطـلاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم.

وأوضح التقرير أن صلاح حسين عبد الوهاب مدرس لغة عربية بمدرسة عبد الرحيم خوخة الابتدائية والتابعة لمحافظة الدقهلية، قام بطبع شعار رابعة على جداول الحصص، بالإضافة إلى تحريض سلوى الشبراوى إدارية بالمدرسة بتحريض التلاميذ أثناء دخولهم المكتبة على الجيش والشرطة.

وأكد التقرير أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية وندبهم إلى مقر الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة مدير المدرسة للتحقيق لعدم إبلاغه بالواقعة فى حينها، وتم حصر جميع الجداول عن طريق مدير المدرسة.

وذكر التقرير أنه نشب صباح اليوم، حريق بمخزن رواكد خشبية بإدارة مغاغة التعليمية بقرية أبا البلد, وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق.

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