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إغلاق مستشفى أبو بكر الصديق بالإسماعيلية لعدم وجود ترخيص

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إغلاق مستشفى أبو بكر الصديق بالإسماعيلية لعدم وجود ترخيص إغلاق مستشفى أبو بكر الصديق بالإسماعيلية لعدم وجود ترخيص

قامت مباحث قسم أول الإسماعيلية بإغلاق مستشفى أبو بكر الصديق وتشميعه بالشمع الأحمر، لعدم وجود ترخيص، وشكاوى المواطنين من عدم وجود أطباء وتمريض بالمستشفى التخصصى.

وكان اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، قد تلقى تقريرا من الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة يفيد بأن مستشفى أبو بكر الصديق التخصصى بدائرة قسم أول غير مرخص من قبل وزارة الصحة، ولا يوجد به أطباء، وهناك شكاوى من المواطنين حول سوء الخدمة بالمستشفى، وبناء على تقرير وكيل وزارة الصحة أصدر المحافظ قرارا بإغلاق المستشفى والتنفيذ من قبل شرطة قسم أول.

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