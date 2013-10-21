أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

منشور وزير المالية يثير غضب العاملين ويرفض التواصل مع "اتحاد العمال"

Google+ Print
منشور وزير المالية يثير غضب العاملين ويرفض التواصل مع "اتحاد العمال" منشور وزير المالية يثير غضب العاملين ويرفض التواصل مع "اتحاد العمال"

طلبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الموافقة على تنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك ؛ احتجاجا على المنشور الذى أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والذى يقضى بحرمان هؤلاء العاملين من المنح والامتيازات العينية والمادية التى يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأجرى عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام العديد من الاتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعد لبحث مطالب العاملين، إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزير رغم توضيح أهمية الاتصال للقائمين على المكتب، وعليه طلب من هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التى نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين خط أحمر لا يجب المساس بها.

وصرح مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بأن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح، والتى كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا، ونص المنشور بقرار وزارى على وقف مكافآت نهاية الخدمة التى تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية، ونص كذلك على حرمانهم من المنح التى قررها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى فى الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر.

وكشف رئيس النقابة العامة أن هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومى فهم يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، مطالبا بالرجوع فى قرارات وزير المالية التى وصفها بالمجحفة لحقوق العاملين وتعطيل للأنشطة الاقتصادية المصالح التنموية للدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر