استبعاد مديرة مدرسة وسكرتيرة لشراء ماكينة تصوير من حوافز المعلمين

ذكر تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن صديقة محمد سكرتيرة بمدرسة الجلاء التجريبية للغات والتابعة لإدارة الوايلى التعليمية، قامت بشراء ماكينة تصوير بمبلغ اثنى عشر ألفا وخمسمائة جنيه من حساب مجلس الأمناء على احتياجات المدرسة من قيمة شـــــيك بمبلغ" خمسة وأربعين ألف جنيه" مما تسبب فى تأخير صرف مستحقات العاملين بالمدرسة من حافز التجريبيات.

وأضاف التقرير أن ما حدث أدى إلى نشوب خلاف بينهما، لافتا إلى أن مديرة المدرسة حرضت المدرسين على الاعتصام أكثر من مرة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تكليف مدير الشئون المالية بتكليف سكرتيرة لسرعة صرف مستحقات العاملين بالمدرسة، وإحالة الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية.

من جانبه قال السيد سويلم وكيل مديرية التربية والتعليم بشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، إن مدير الإدارة حول الواقعة إلى النيابة الإدارية، والتى أمرت باستبعاد مديرة المدرسة والسكرتيرة، وتكليف آخرين بإدارة المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق.