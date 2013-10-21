راعي كنيسة العذراء: السيسي أمر بنقل مصابي حادث أمس للمستشفيات العسكرية

يسطس: هدف من قاموا بالاعتداء جر الأقباط للعنف.. لكن لن نسمح لهم بذلك

كتب : مصطفى رحومة منذ 19 دقيقة

قال القس يسطس كامل، راعي كنيسة السيدة العذراء، بمنطقة الوراق، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، أمر بنقل الحالات الخطرة من مصابي حادث الكنيسة، مساء أمس، إلى المستشفيات العسكرية، مؤكدا أنه سيتم دفن جثامين الضحايا بالكوم الأحمر.

وأكد القس يسطس كامل، لـ"الوطن"، رفضه للمظاهرات التي ستنظمها الحركات الوطنية، غدا، أمام مجلس الوزراء، رافضًا تحميل الداخلية والدولة مسؤولية ما حدث، لأنه كما قتل الأقباط، فقد قتل بنفس الأيدي والنيران جنود الشرطة والجيش، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى أن هدف من قام بهذا العمل هو جر الأقباط للعنف، مؤكدا أن الأقباط والكنيسة لن يسمحوا لهم بتحقيق هدفهم.

وأشار راعي كنيسة السيدة العذراء بالوراق إلى عدم وجود حماية أمنية حول الكنيسة منذ بداية ثورة 30 يونيو حتى الآن، وهو الأمر الذي شجع المجرمين على القيام بهذا العمل الإرهابي.

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