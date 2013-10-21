الفحوصات الطبية ضرورية بعد انقضاء إجازات الأعياد

يعود البعض إلى العمل بعد انقضاء إجازات العيد، دون أن يطمئنوا على صحتهم من جراء إهمال القواعد الصحية فى الطعام، وهو ما يشكل خطورة كبيرة. كما قال الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى ضرورة إجراء بض الفحوصات اللازمة بعد انقضاء أيام العيد.

وأضاف أن تناول اللحوم بأنواعها خاصة الحمراء يرفع معدلات ضغط الدم بشدة وهو ما قد يؤدى إلى الإصابة بنتائج مرضية وخيمة أهمها الجلطات".

وجرت العادة أن يتناول الشخص الكثير من الحلوات والنشويات والسكريات فى الأعياد لذا من يلاحظ ارتفاع معدلات السكر فى الدم بشكل مفاجئ فيحدث صدمة للجسم- خاصة من يعانون من مرض السكر –وهو ما يهدد سلامتهم.

ونصح المنيسى بإجراء هذه الفحوصات البسيطة والتى لا تكلف ماديا أو جسديا للتأكد من معدلات السكر والضغط فى الدم بعد انقضاء أيام العيد، وإذا أشارت النتائج لارتفاع ظاهر فى نسب السكر والضغط وجب على المريض إطلاع طبيبه عليها لعلاجه ومحاولة استعادة النتائج الجيدة القديمة.