أخبار عاجلة

المقاصة يفوز على الإسماعيلي بثلاثية ويواصل مطاردة الأهلي -
ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» -
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز " -
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الفحوصات الطبية ضرورية بعد انقضاء إجازات الأعياد

Google+ Print
الفحوصات الطبية ضرورية بعد انقضاء إجازات الأعياد الفحوصات الطبية ضرورية بعد انقضاء إجازات الأعياد

يعود البعض إلى العمل بعد انقضاء إجازات العيد، دون أن يطمئنوا على صحتهم من جراء إهمال القواعد الصحية فى الطعام، وهو ما يشكل خطورة كبيرة. كما قال الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مشيرا إلى ضرورة إجراء بض الفحوصات اللازمة بعد انقضاء أيام العيد.

وأضاف أن تناول اللحوم بأنواعها خاصة الحمراء يرفع معدلات ضغط الدم بشدة وهو ما قد يؤدى إلى الإصابة بنتائج مرضية وخيمة أهمها الجلطات".

وجرت العادة أن يتناول الشخص الكثير من الحلوات والنشويات والسكريات فى الأعياد لذا من يلاحظ ارتفاع معدلات السكر فى الدم بشكل مفاجئ فيحدث صدمة للجسم- خاصة من يعانون من مرض السكر –وهو ما يهدد سلامتهم.

ونصح المنيسى بإجراء هذه الفحوصات البسيطة والتى لا تكلف ماديا أو جسديا للتأكد من معدلات السكر والضغط فى الدم بعد انقضاء أيام العيد، وإذا أشارت النتائج لارتفاع ظاهر فى نسب السكر والضغط وجب على المريض إطلاع طبيبه عليها لعلاجه ومحاولة استعادة النتائج الجيدة القديمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365